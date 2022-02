No, la foto di Salvini con le mascherine non è stata photoshoppata

Il 31 gennaio il leader della Lega Matteo Salvini ha pubblicato una foto su Twitter, dove lo si vede ritratto insieme ad alcuni esponenti della Lega in Lombardia, con la presenza, tra gli altri, del presidente Attilio Fontana (Immagine 1).

Immagine 1. La foto condivisa da Salvini il 31 gennaio – Fonte: Twitter

In poche ore l’immagine ha suscitato i dubbi di molti utenti, perché le mascherine di alcuni presenti all’incontro sembrano essere state inserite con un programma di fotoritocco, per esempio Photoshop, parola entrata poi in tendenza su Twitter il 1° febbraio (Immagine 2).

Immagine 2. Alcuni esempi di mascherine che sembrano essere state photoshoppate – Fonte: Twitter



In almeno quattro volti, si intravedono in maniera innaturale i lineamenti di naso e bocca sotto le mascherine Ffp2 o chirurgiche, mentre in altri casi sembrano mancare gli elastici che sorreggono le mascherine alle orecchie.

In diversi hanno ipotizzato, sulla base di questi dettagli, che alcune mascherine siano state aggiunte dopo lo scatto. Il 1° febbraio, in un tweet di chiarimento, Salvini ha spiegato che la foto è stata erroneamente pubblicata con un “filtro nitidezza”, con cui si è creato un effetto innaturale su alcuni volti (tra le altre cose, nella gigantografia di Salvini alle spalle dei leghisti sono pure comparse un paio di narici in più).

Un’altra foto dimostrava però che le mascherine erano reali e non photoshoppate. L’immagine in questione, apparentemente identica a quella di Salvini, è stata condivisa sui social il 31 gennaio, poco dopo il leader della Lega, da almeno altri due presenti alla riunione: Fabrizio Cecchetti, segretario regionale della Lega in Regione Lombardia, e Claudia Maria Terzi, assessora regionale alle infrastrutture (Immagine 3).

Immagine 3. La foto condivisa da Cecchetti e Terzi – Fonte: Twitter e Facebook



Contattato da Pagella Politica, Cecchetti ha confermato che la foto da lui condivisa, scattatata da un suo collaboratore, è «assolutamente autentica», smentendo qualsiasi fotoritocco. Il segretario regionale della Lega ha anche aggiunto che quando la foto è stata scattata, tutti i partecipanti all’incontro stavano indossando una mascherina.