Stefano Bonaccini

Bonaccini sbaglia (di nuovo) sulla crescita “record” dell’Emilia-Romagna

«Siamo la Regione che cresce di più, da anni»

Il 4 luglio il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (Pd) ha sostenuto in un’intervista al Corriere della Sera che quella da lui amministrata sia «la regione che cresce di più, da anni».

Abbiamo verificato e le cose non stanno così.

Un primato che non c’è

Già a settembre 2019 Bonaccini aveva rivendicato il primato nella crescita economica alla Regione Emilia-Romagna negli anni precedenti e, come avevamo verificato all’epoca, i dati gli davano sostanzialmente torto.

Abbiamo aggiornato i nostri calcoli (consultabili qui) agli anni più recenti – il database Istat che abbiamo utilizzato come fonte arriva fino al 2019 incluso, i dati sono stati aggiornati l’ultima volta a dicembre 2020 – e possiamo dire che Bonaccini continua ad avere torto.

La regione da lui amministrata non è mai stata la prima per crescita percentuale del proprio Pil rispetto all’anno precedente tra il 2015 e il 2019 (anche se è sempre cresciuta più di quanto non abbia fatto l’Italia nel complesso). L’Emilia-Romagna si piazza, più precisamente, nona in classifica nel 2015; quarta nel 2016; quinta nel 2017; settima nel 2018; e seconda nel 2019.

Se guardiamo alla crescita complessiva nell’intero arco temporale 2015-2019, l’Emilia-Romagna arriva terza, alle spalle della Basilicata e dietro di pochissimo alla Lombardia.

Grafico 1. Le prime cinque regioni italiane per crescita del Pil nel periodo 2015-2019

Il verdetto

Il 4 luglio Stefano Bonaccini (Pd), presidente dell’Emilia-Romagna, ha sostenuto che la sua sia la regione sia quella che cresce di più di tutte, da anni.

Abbiamo verificato ed è falso. Tra il 2015 e il 2019 (ultimi dati disponibili), l’Emilia-Romagna non è mai stata prima per crescita tra le regioni italiane, se guardiamo alla crescita anno su anno. Il suo miglior piazzamento è seconda nel 2019, ma negli anni precedenti non è nemmeno mai salita sul podio.

Se guardiamo alla crescita complessiva nel periodo 2015-2019, l’Emilia-Romagna arriva terza, dietro a Basilicata e di un soffio dietro alla Lombardia.

In ogni caso per Bonaccini un “Pinocchio andante”.