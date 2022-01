​Quirinale: ecco nomi e partiti dei 58 delegati regionali. Le donne sono cinque, gli under 40 sei

Nel pomeriggio del 18 gennaio il Consiglio regionale della Toscana ha nominato i tre delegati che il prossimo 24 gennaio rappresenteranno la regione alla prima votazione per eleggere il prossimo presidente della Repubblica. Con queste nomine è diventata così definitiva la lista dei 58 delegati regionali che si uniranno, nel voto alla Camera, ai 630 deputati e ai 321 senatori (contando anche i sei senatori a vita).

Secondo le elaborazioni di Pagella Politica, il centrodestra potrà contare su 32 delegati regionali, mentre il centrosinistra su 24, considerando anche il Movimento 5 stelle. Tra i 58 delegati regionali (che fanno tutti parte dei Consigli regionali), ci sono 53 uomini e soltanto cinque donne, di cui nessuna ha meno di 40 anni. Circa il 90 per cento dei delegati ha più di 40 anni (soltanto sei delegati sono under 40), con quasi il 30 per cento che è anche over 60 (17 delegati su 58).

Più nello specifico, il partito più rappresentato sarà il Partito democratico, con 20 delegati, seguito dalla Lega con 15 e da Forza Italia con otto. Il M5s potrà contare su quattro delegati, mentre Fratelli d’Italia su cinque. I restanti delegati sono suddivisi tra tre partiti di centrodestra: l’Unione di centro (Udc), con due rappresentanti, e tra Cambiamo! e Diventerà bellissima, per i quali voteranno i rispettivi leader: il governatore della Liguria Giovanni Toti e il suo omologo siciliano Nello Musumeci.

Proprio in Sicilia, lo scorso 12 gennaio non sono mancate polemiche dopo la votazione per nominare i delegati regionali dell’isola. Il presidente Musumeci, infatti, è arrivato soltanto terzo come numero di preferenze, minacciando dapprima di azzerare la propria giunta, per poi fare marcia indietro poche ore dopo. In Lombardia, invece, il Pd non è riuscito a far eleggere il proprio delegato, andato invece al M5s.

Un delegato a testa è andato anche al Südtiroler Volkspartei, che governa nella provincia autonoma di Bolzano, e all’Union Valdôtaine, che governa in Valle d’Aosta.

La lista completa dei 58 delegati regionali

Abruzzo

Il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio (Fdi)

Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri (Fi)

La capogruppo del M5s Sara Marcozzi (M5s)

Basilicata

Il presidente della Regione Vito Bardi (Fi)

Il presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala (Lega)

Il consigliere Roberto Cifarelli (Pd)

Calabria

Il presidente della Regione Roberto Occhiuto (Fi)

Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso (Lega)

Il capogruppo del Partito democratico Nicola Irto (Pd)

Campania

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca (Pd)

Il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero (Pd)

La capogruppo di Forza Italia Annarita Patriarca (Fi)

Emilia-Romagna

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini (Pd)

La presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti (Pd)

Il consigliere regionale Matteo Rancan (Lega)

Friuli-Venezia Giulia

Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga (Lega)

Il presidente del Consiglio regionale Mauro Zanin (Fi)

Il consigliere Sergio Bolzonello (Pd)

Lazio

Il presidente della Regione Nicola Zingaretti (Pd)

Il presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi (Pd)

Il capogruppo di Fratelli d'Italia Fabrizio Ghera (Fdi)

Liguria

Il presidente della Giunta ligure Giovanni Toti (Cambiamo!)

Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei (Lega)

Il consigliere Sergio Rossetti (Pd)

Lombardia

Il presidente della Regione Attilio Fontana (Lega)

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi (Lega)

Il consigliere Dario Violi (M5s)

Marche

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli (Fdi)

Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini (Udc)

Il capogruppo del Pd Maurizio Mangialardi (Pd)

Molise

Il presidente della Regione Donato Toma (Fi)

Il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone (Udc)

Il consigliere Andrea Greco (M5s)

Piemonte

Il presidente della Regione Alberto Cirio (Fi)

Il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia (Lega)

Il consigliere Domenico Ravetti (Pd)

Puglia

Il presidente della Regione Michele Emiliano (Pd)

La presidente del Consiglio Loredana Capone (Pd)

Il vice presidente del Consiglio Giannicola De Leonardis (Fdi)

Sardegna

Il presidente della Regione Christian Solinas (Lega-PSd'Az)

Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais (Lega)

Il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau (Pd)

Sicilia

Il presidente della Regione Nello Musumeci (Diventerà bellissima)

Il presidente dell’Assemblea regionale Gianfranco Miccichè (Fi)

Il consigliere Nunzio Di Paola (M5S)

Toscana

Il presidente della Regione Eugenio Giani (Pd)

Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo (Pd)

Il consigliere Marco Landi (Lega)

Trentino-Alto Adige

Il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti (Lega)

Il presidente del Consiglio provinciale di Bolzano Josef Noggler (Svp)

La consigliera Sara Ferrari (Pd)

Umbria

La presidente della Regione Donatella Tesei (Lega)

Il presidente del Consiglio regionale Marco Squarta (Fdi)

Il consigliere Fabio Paparelli (Pd)

Valle d’Aosta

Il presidente della Regione Erik Lavévaz (Union Valdôtaine)

Veneto

Il presidente della Regione, Luca Zaia (Lega)

Il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti (Lega)

Il capogruppo del Pd Giacomo Possamai (Pd)